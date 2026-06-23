マダニが媒介する感染症「SFTS」について、今年のこれまでの感染者数が78人に上り、過去最多だった去年を上回るペースとなっています。「SFTS＝重症熱性血小板減少症候群」はウイルスを持つマダニにかまれて感染するもので、発熱やせき・おう吐などの症状が出て重症化すると死亡するおそれがあります。国立健康危機管理研究機構によりますと、全国の医療機関から報告された「SFTS」の感染者数は、今年に入ってから今月14日までに78