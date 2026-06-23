歌舞伎俳優の尾上松也（41）が23日、都内で映画「モアナと伝説の海」（7月31日公開、監督トーマス・ケイル）のスペシャルイベントに出席した。米国で2016年に公開された同名アニメ映画の実写。松也はアニメに続き、ドウェイン・ジョンソン演じるマウイの日本版声優を担当している。再度の起用に「うれしかったですし、マウイ役は誰にも譲りたくないと思っていた。実写ではまた少し違った魅力が出せたら」と心中を語った。こ