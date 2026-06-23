サッカー日本代表は21日、ワールドカップ北中米大会のグループリーグ2戦目でチュニジアと対戦。4-0と快勝した。【衝撃画像】「ピチピチすぎ」「目のやり場に困る」“大胆なミニスカユニフォーム姿”の超人気元アイドル、スタイル抜群すぎる高学歴人気女優、日本代表を応援する美女サポーター…この記事の写真を一気に見る元日本代表で、現在はサッカー解説者として活躍する城彰二氏は、この試合をどう見たのか。話を聞いた。&#