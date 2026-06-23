【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に出場している日本代表は２２日、１次リーグ最終戦のスウェーデン戦（２５日、米ダラス）に向け、拠点の米ナッシュビルで全体練習を再開した。全ての練習が公開され、チュニジア戦（２０日）の先発メンバーはボール回しなどで軽めに調整した。それ以外の選手は実戦形式の練習をこなし、体調不良でベンチ外だった町野（ボルシアＭ