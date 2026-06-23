福岡・新宮町にある自動車販売店で、車がガラスを突き破って店内に突入する瞬間がカメラにとらえられた。車はそのまま約10メートル進んで店内の壁に激突した。運転していた76歳の女性は、ブレーキとアクセルを踏み間違えたと話しているという。一瞬の出来事…販売店に車が突っ込む福岡・新宮町にある自動車販売店で20日午後3時ごろに撮影されたのは、まさかの事故の瞬間だ。白い車がゆっくりと駐車場に入ってきた次の瞬間、ガラス