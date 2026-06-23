23日（火）午前9時に、マリアナ諸島付近で新たに台風8号が発生しました。23日（火）午前9時に、マリアナ諸島で新たに台風8号が発生しました。--台風8号存在地域:マリアナ諸島中心気圧:1006hPa最大風速:15m/s (瞬間23m/s)進行方向:西 25km/h--台風8号は、今後進路を北よりに変えながら北上し、26日(金)から27日(土)にかけて、小笠原諸島や伊豆諸島に近づくおそれがあります。現在、フィリピンの東を北上している「台風7号」ほど発達