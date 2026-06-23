記事のポイントユニリーバ傘下のダヴ・メンはワールドカップに向けて数百人規模のクリエイターを起用し、1億5000万人超へのリーチをめざしている。ローカライズされた大量のコンテンツをリアルタイムで供給するため、メガクリエイターとマイクロクリエイターを組み合わせた階層型戦略を採用している。ユニリーバは「インフルエンサー・ファースト」戦略を推進する一方、AIは規模拡大の支援に活用しつつ、ブランド管理では人間同士