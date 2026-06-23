レアル・マドリードがダニ・セバージョスとの決別に向かっているようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、マドリードは今夏のセバージョス売却で移籍金を求めておらず「とにかく退団してほしい」という立場を取っているという。クラブは金銭的な利益よりも戦力整理を優先している状況のようだ。さらに、2027年6月まで契約を残しているものの、双方合意による早期契約解除が検討されているという。セバージ