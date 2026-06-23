MATCH42グループI第2戦2026年6月23日 6:00キックオフ（会場：フィラデルフィアスタジアム）フランス 3-0 イラクグループIは初戦勝利のフランスと、初勝利を目指すイラクの対戦となった。予想通りフランスがボールを握って主導権を取る。イラクはしっかりとブロックを作ってこれを迎え撃ち、最前線のフセインに当ててチャンスをうかがう。ゲームが動いたのは14分。右のペナ角付近でボールを受けたムバッペが左足を一閃。逆足だっ