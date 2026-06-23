日本代表の伊東純也がチュニジア代表戦でワールドカップ初ゴールを決めたなか、思わぬ形で過去の写真が世界的な話題となっている。伊東は北中米ワールドカップのグループステージ第2戦で先発出場。69分にチーム3点目を決め、4-0の快勝に貢献した。その直後からSNS上で拡散されたのが、ヴァンフォーレ甲府が2015年11月に投稿した1枚の写真だった。当時の投稿では、「新人研修」の一環としてセブンイレブン店舗で実習を行ったことを