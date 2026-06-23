こんにちは、元美容部員・コスメコンシェルジュのアヤです。きちんとアイメイクをしているのに老けて見える…。実はその原因、アイラインの引き方かもしれません。そこで今回は、40代が絶対やめるべきNGアイラインと、若々しく見せるためのポイントを紹介します。【詳細】他の記事はこちら1：太いアイライン太い線のアイラインは、目を大きく見せるどころか、まぶたの重さやたるみを強調してしまいます。特に黒の太いラインは、目