ダイソーの『ポーチ ミニソフトクッション』は、シンプルながら使い勝手の良さが魅力の黒ポーチ。内側は水がしみこみにくい素材でお手入れも簡単。ややクッション性があるため、ワイヤレスイヤフォンや充電ケーブル、常備薬などの持ち運びにも便利です。さらにDカン付きで、自分好みにアレンジも可能。要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ポーチ ミニソフトクッション価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイ