きのう夕方、寒河江市のスーパーで酒を盗んだとして、60歳の男が現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、宮城県仙台市に住む、自称アルバイト従業員の男（60）です。 警察によりますと、男はきのう午後5時10分ごろ、寒河江市寒河江にあるスーパーマーケットで、缶チューハイ2本（販売価格合計281円）を盗んだ疑いが持たれています。 通報を受けた警察が現場に駆け付け