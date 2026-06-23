by Gage Skidmoreドナルド・トランプ大統領が、量子コンピューティング研究の推進と、「ポスト量子暗号」に備えたセキュリティ対策の強化を目的とする2件の大統領令に署名しました。Ushering in the Next Frontier of Quantum Innovation - The White Househttps://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2026/06/ushering-in-the-next-frontier-of-quantum-innovation/Securing the Nation Against Advanced Cryptographic Att