女優の永作博美（55）が23日までに自身のインスタグラムを更新。人気歌手に偶然再会したことを報告した。永作は「うわーびっくりした。。ユキちゃんに会った。うわっわわわわ、しかもここで会うかー！？！？！！って！？…えーここ！？二人して爆笑」と歌手のYUKIと偶然再会したことを報告。「あまりにも面白いから昔の写真載っける笑…コレしかないわ…（え？その会った時の写真！？もちろん撮り忘れるでしょ…）と続け、