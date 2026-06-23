宅配ピザチェーンのドミノ・ピザは、約14年振りとなるブランドリニューアルを6月29日から実施する。新ブランドメッセージは「だって好きでしょ？」。食べればみんな笑顔になる、ふと無性に食べたくなる、好きなものを好きな時に思いっきり楽しめる、という気持ちに応え、選ばれるドミノ・ピザへ生まれ変わるという。ドミノ・ピザ ジャパンのディーター・ハーベル代表取締役兼CEOは「安売りブランドから脱却を図る。今後はお客様