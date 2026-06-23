◆米大リーグブルージェイズ―アストロズ（２２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が、本拠のアストロズ戦に「６番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続の同点１７号に加え、７回には勝ち越しにつながる左翼線二塁打を放った。１７号は２回だった。先頭打者の岡本は、アストロズの右腕ブラウンからフルカウントの９２・５マイル（約１４８・０キロ）のシンカーをとらえた。