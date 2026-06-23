◇ア・リーグブルージェイズ−アストロズ（2026年5月22日トロント）勢いが止まらない!ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が22日（日本時間23日）、本拠地でのアストロズ戦に「6番・三塁」で出場。2−2の7回1死一塁第4打席で、デロスサントスから左翼線に鋭いライナー性の強烈な二塁打をマークした。右腕が投じた85マイル（約136．8キロ）のスライダーを強振。打球は「強烈なラインドライブ」であっという間に左翼フェン