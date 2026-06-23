２２日に放送されたフジ・カンテレ系ドラマ「銀河の一票」では、風間藍生（梶裕貴）陣営にも“ウグイス界のカリスマ”が加わった。いよいよ都知事選が幕を開け、各陣営、選挙戦に突入。あかり（野呂佳代）陣営は、大人気声優の白鳥（日高のり子）が選挙カーに乗り込み、天使の声を響かせている。一方、ＩＴエンジニアの風間は、なぜか自らマイクを握って「風の間（はざま）に生まれし、神の子、風間…」などと選挙カーで訴え