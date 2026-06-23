「人間の安全保障賞」の授賞式で記念写真に納まる受賞者ら＝22日、ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】国家の枠を超え一人一人の命と尊厳を守る「人間の安全保障」に貢献した国連事業をたたえる賞を日本などが創設し、ニューヨークの国連本部で22日、初の授賞式が行われた。ネパールでのモンスーンによる洪水に備えた事前支援を含む6件の事業が受賞した。日本は外交の柱として人間の安全保障を推進。コスタリカやセネガ