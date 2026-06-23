元巨人でオイシックスCBO桑田真澄氏（58）の次男でタレントのMatt（31）が23日までに自身のインスタグラムを更新。超人気俳優や、人気アイドルとの2ショットを披露した。22日放送の「フジテレビ【真剣遊戯THEバトルSHOW】見てくださりありがとうございました」と書き出し、俳優の北村匠海との2ショットをアップ。「コントロール良すぎて矢が突き抜けたの血が騒ぐあれまたやりたいわ」と振り返り、「プライベートでしか会