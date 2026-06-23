Ｊ２ジュビロ磐田は元日本代表の神戸ＭＦ乾貴士（３８）の完全移籍での獲得を２３日、発表した。クラブを通じて「まずは、ジュビロ磐田が本来いるべき場所である『Ｊ１』の舞台に戻るために、今シーズンＪ２優勝を必ず達成し、皆さんと喜びを分かち合いたいと思っています！！そのために、日々の練習、試合に勝つために必要な準備、僕に出来ることを全力で取り組んでいきます」とコメントした。２０２６―２７シーズンから磐田