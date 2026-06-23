日本テレビ系「東野・岡村の旅猿２８プライベートでごめんなさい…」が２２日に放送され、東野幸治、ナインティナイン・岡村隆史が出演した。「三四郎小宮おすすめ広島県の旅」。三四郎・小宮浩信のナビゲートで広島の旅を満喫した。道中、小宮の相方・相田周二のことが話題に。東野は小宮に「相方、なんかライブ終わりに出待ちの女の子に普通にしゃべりかけに行くんやろ？」と聞いた。小宮は「まあ、そうですね。『こ