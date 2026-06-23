高木豊が語る後半戦のキーマンパ・リーグ編（セ・リーグ編：「三つ巴」セ・リーグのキーマン郄橋遥人の異次元な投球と "復活のエース"について語った＞＞）交流戦でセ・リーグを圧倒したパ・リーグの各チームは投打で多くの選手が活躍したが、最もインパクトの強かった選手は誰だったのか。そして、激しい上位争いが予想される後半戦でチームをけん引しそうなキーマンは誰か。かつて大洋ホエールズ（現横浜DeNAベイス