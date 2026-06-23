Stray Kidsが、海外男性アーティストとして初めて日本の国立競技場（MUFGスタジアム）で単独公演を開催する。彼らは7月、ソウルを皮切りに新たなワールドツアーをスタートさせる。【写真】I.N、恵比寿に出没！私服オフSHOTが話題JYPエンターテインメントは6月23日、「Stray Kidsが7月25日、26日、29日、8月1日、2日の計5日間、ソウル・松坡区のKSPO DOMEで新ワールドツアー『Stray Kids World Tour “RUN IT”』を開催する」と発表