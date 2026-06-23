ソロアーティストとしてデビューした元ENHYPENのヒスンことEVANが、好スタートを切った。6月22日、EVANのデビューシングル『RIDE OR DIE』がリリースされた。【写真】EVAN、東京散策“エモSHOT”「日本来てたの?!」同名タイトル曲『Ride or Die』は、22日午後9時時点で韓国Bugsのリアルタイムチャートで1位を獲得した。（写真＝BELIFIT LAB）EVANさらに、韓国主要音楽サイトMelonの「Hot 100」（発売30日基準）で5位を記録。収録曲