初夏の装いだ。BTSの5人が6月23日、スペイン・マドリードへと発った。【写真】金髪Vら5人がマドリードへ出発のBTSRMはバレンシアガ、SUGAはアクネ・ステュディオスのハードなデザインのトップスで個性をアピールしており、JINはデニムのセットアップにホワイトのインナーとスニーカーを合わせ、クリーンな魅力を際立たせている。Vは金髪に映える鮮やかなブルーのジャケットが印象的だ。そして、JUNG KOOKはシュプリームのビーニー