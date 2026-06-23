猛暑で食欲が落ちやすい夏場に、温かいイメージが強いスープを“冷たい一品”として提案する。ポッカサッポロフード&ビバレッジは、「じっくりコトコト」ブランドで冷製缶スープを展開するとともに、粉末スープを使ったそうめんアレンジも打ち出す。火を使う調理を避けたい日や、そうめんの味に変化をつけたい場面に対応し、夏場の飲用・喫食機会を広げる。近年は6〜8月の平均気温が上昇傾向にあり、生活全般で猛暑・酷暑への