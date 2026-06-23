【GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE MS-06D ザク・デザートタイプ】 予約開始：6月24日16時 12月 発送予定 価格：33,000円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE MS-06D ザク・デザートタイプ」を12月に発売する。6月24日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は33,000円。 本