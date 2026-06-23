三豊警察署 23日、香川県警は、詐欺の容疑で兵庫県あわじ市の無職の男（28）を逮捕しました。警察によりますと、男はSNSで車のタイヤとホイールを販売すると購入希望者を募り、2025年12月8日ごろ、申し込んできた三豊市内の23歳の男性に、現金18万5千円を振り込ませ、タイヤとホイールを渡さなかった疑いがもたれています。警察は2026年1月に被害者本人の被害届けを受理し、防犯カメラなどから容疑者を特定しま