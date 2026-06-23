【カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus オトモアイルーコレクション Vol.1】 2027年1月下旬 発売予定 価格：6,600円（4個入りBOX） カプコンは、コレクションフィギュア「カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus オトモアイルーコレクション Vol.1