１９日、天津市西青区の楊柳青古鎮で開催された、ちまきを食べて幸運を願う端午節イベント「粽享福運」。（天津＝新華社配信）【新華社天津6月23日】中国天津市は今年の端午節に伴う連休期間（19〜21日）に、八つのテーマに基づいて400を上回る文化・観光イベントを全域で開催。来訪者数は前年同期比1.7％、観光消費額は同3.4％それぞれ増加した。同市の主要テーマパークや観光地では期間中、ちまき作りや「五彩縄（五色の糸を