１６日、天津港「スマート・ゼロカーボン」コンテナターミナル。（天津＝新華社記者／李然）【新華社天津6月23日】中国天津港にある「スマート・ゼロカーボン」コンテナターミナルは、20万トン級バースを3カ所備え、岸壁の総延長は1100メートル、荷さばきなどを行う後方エリアは75万平方メートルに達する。設計時の年間コンテナ取扱能力は250万TEU（20フィートコンテナ換算）に上る。第5世代移動通信システム（5G）や衛星測位