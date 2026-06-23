ヘアケアブランド「ラックス」と、サンリオの人気キャラクター「クロミ」のスペシャルコラボレーションが実現♡2026年6月29日（月）より、クロミ限定デザインパッケージの商品が全国で数量限定発売されます。ラックスの人気シリーズを彩るさまざまな表情のクロミが、毎日のヘアケアタイムをもっと楽しく演出。さらに限定グッズが当たるキャンペーンも開催されるなど、ファン必見の内容となって