日本将棋連盟女流棋士会は23日、公式サイトを更新。女流棋士や関係者に対する誹謗（ひぼう）中傷、無断撮影、威圧的な言動、運営妨害などの行為が増加しているとして、厳正に対応する方針を示した。会長の山田久美氏は声明で、「近年、一部において女流棋士や関係者に対する誹謗中傷、無断撮影、威圧的な言動、運営を妨げる行為などが見受けられます」と指摘。このような行為の影響について「当事者だけでなく、他の参加者やフ