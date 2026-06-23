きょうだい同士離れて暮らしていると、その生活実態がみえにくいケースも少なくありません。こうした場合、死後になってはじめて、思い込んでいたきょうだいとは異なる事実が判明することも……。本記事では、波多FP事務所の波多勇気氏が、生涯独身だった68歳男性の事例から、おひとりさまの相続対策について解説します。※紹介する事例は、相談者より許可を得て、プライバシー保護の観点から相談者の個人情報および相談内容を一部