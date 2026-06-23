何気なく毎日使っている電源タップですが、その交換目安が「3〜5年」と推奨されていると知っていましたか？ パナソニックの公式X（@Panasonic_cp）によるこの注意喚起の投稿に対し、SNS上では「知らなかった！」と、驚きの声が上がっています。【写真】電源タップの製造年や交換目安はコードに記されていますコード部に製造年が記載されている場合も…公式は、いつから使っているか分からない場合はコード部に製造年が記載