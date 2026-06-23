おいしい食事は人生の楽しみのひとつ。自分の歯で噛むことは、健康にもつながります。いつまでも歯を守るために、口腔内を清潔に保つセルフケアが重要です（イラスト：末続あけみ取材・文・構成：島田ゆかり）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *＜前編よりつづく＞菌から守る毎日のオーラルケア１）口腔ケアに用意したいアイテム「歯ブラシだけでなく、歯間ブラシですき間掃除も行いましょう。シニア以降はフロスより歯