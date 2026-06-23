中国国家発展改革委員会の責任者は国務院報道弁公室が行った6月22日の記者会見で、「第15次5カ年（2026〜2030年）計画」期間中には新たな外資投資奨励産業目録を全面実施し、より多くの外資が先進的な製造、現代サービス、ハイテク、省エネと環境保護などの分野、および中西部と東北地区に進出するよう誘導すると発表しました。同時に、国際的にも高い水準の経済貿易規則と整合性を持たせ、サービス業を重点として市場参入と開放分