言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、細かな作業をする部位、便利なアイテム、そして荷物が行き着く場所という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□き□□げあ□□きヒント：指を使って細かな作業を行う部分。ちょっとしたお出掛