22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏が、ヤクルトのドラフト1位・松下歩叶について言及した。松下はデビュー戦となった5月29日の楽天戦、1−0の2回無死走者なしの第1打席、岸孝之が投じた初球のストレートを振り抜きレフトへプロ初安打となる二塁打を放った。今江氏は「プロ初スタメンした時にいきなり初球を打つんですよね。打席に入っていきなりスイングをかけるというのは勇気