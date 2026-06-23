昨年（2025年）12月、ＳＮＳで車のタイヤとホイールを販売すると嘘を言い、三豊市の男性から現金18万円あまりをだまし取ったとして、兵庫県南あわじ市の無職の男（28）が逮捕されました。 【写真を見る】ＳＮＳでタイヤなどを販売すると嘘を言い現金18万円あまりをだまし取った疑い28歳の無職の男を逮捕【香川】 「連絡が途絶えた」と相談 警察によりますと男はＳＮＳで車のタイヤやホイールを販売するなどと嘘