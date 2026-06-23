首位・西武は逃げ切りに失敗22日に東京ドームで行われたパーソル パ・リーグ公式戦1試合は、楽天が延長12回の末、8-7で西武にサヨナラ勝利を収めた。先発の早川隆久投手は初回に3者連続三振を奪う立ち上がりを見せたが、3回に西武の渡部聖弥外野手に6号ソロ、長谷川信哉外野手に適時二塁打を浴びて3点を先制される。早川は7回にも渡部に7号ソロを許し、7回4安打10奪三振4失点（自責点2）でマウンドを降りた。3点を追う打線は3