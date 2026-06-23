開始2球目のチェンジアップを右翼席に一発【MLB】ツインズ ー ドジャース（日本時間23日・ミネソタ）ドジャース・大谷翔平投手が22日（日本時間23日）、敵地で行われたツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で2試合ぶりとなる17号先頭打者弾を放った。ドヤ顔の確信歩きを見せた一発。球団公式X（旧ツイッター）は17号から約14分後に“粋な1枚”を投稿すると、米ファンも称賛を送っている。開始2球目に号砲