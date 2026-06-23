朝の情報番組『ラヴィット！』（TBS系／毎週月〜金曜8時）の5周年を記念した「ラッピーステーション」が、6月24日（水）〜6月30日（火）の期間、愛知・名古屋市にあるジェイアール名古屋タカシマヤ1階で開催される。【写真】ラッピーとクッピーがコラボ！全国初登場の先行販売グッズも展開■東海地区初開催！今回、東海地区初開催となる「ラッピーステーション」は、名古屋発の定番駄菓子「クッピーラムネ」と番組の公式キャ