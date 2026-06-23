鶴岡市によりますと、きょう午前６時２５分ごろ、山形県鶴岡市加茂で体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されました。 クマは加茂コミュニティセンター南側の茂みに入っていったということです。 市が注意を呼びかけています。