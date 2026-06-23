7月14日と15日、熊本市で生物多様性をテーマにした国際会議「GLOBAL NATURE POSITIVE SUMMIT」が開かれます。 【写真を見る】シドニーに次ぐ、生物多様性の国際会議が7月に熊本市で開幕“世界から1000人以上が参加” オーストラリアのシドニーで初めて開かれ、第2回の開催地として熊本市が選ばれました。 展示会は事前登録で市民無料に 会場は熊本市の熊本城ホールで、国内外から企業、金融