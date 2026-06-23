◇インターリーグドジャース−ツインズ（2026年6月22日ミネアポリス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席は併殺打に倒れた。2−1の7回、代打・ロハスが先頭で内野安打を放ってチャンスメーク。ただ、次打者の大谷は2ボール2ストライクからの5球目、2番手左腕・ロジャーズのスイーパーを振り抜いたが、二塁手・キーシャルの好守備もあり、