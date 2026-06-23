自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件で、政治資金規正法違反（虚偽記入）に問われた前参院議員・大野泰正（やすただ）（６７）、元秘書・岩田佳子（６２）両被告の判決が２３日、東京地裁であった。福家康史裁判長は起訴事実の一部のみ有罪とし、大野被告に罰金６０万円（求刑・罰金１５０万円）、岩田被告に罰金２０万円（同・罰金５０万円）を言い渡した。両被告とも全面無罪を主張していた。一連の事件では、国会議員