秋元康氏がプロデュースする昭和歌謡グループ、SHOW−WAの青山隼（38）が、22日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。伯父で作家の伊集院静さんに告げられた印象的なひと言を振り返った。この日は同じ事務所に所属する俳優寺島進とトーク。青山は徳島ヴォルティスやセレッソ大阪などでJリーガーとして活躍後、俳優に転身。23年にオーディションをへてSHOW−WAを結成した。28歳で現役を引退し、寺島が